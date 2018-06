A 14, lavori al casello di Cattolica, chiusa l'entrata per una notte

Attualità

Cattolica

| 09:56 - 12 Giugno 2018

Autostrade per l'Italia comunica che sulla A14 Bologna-Taranto, dalle ore 22:00 di giovedì 14 alle ore 06:00 di venerdì 15 giugno, sarà chiusa l'entrata della stazione di Cattolica, verso Bologna e in direzione di Ancona, per lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare l'entrata della stazione di Riccione o di Pesaro.