Tennis, a Marta Lombardini (Ct Cicconetti) la Coppa della Locandiera del Maretennis Bellaria

| 08:48 - 12 Giugno 2018

Marta Lombardini ha vinto il torneo nazionale di 3° categoria femminile del Maretennis di Bellaria, la Coppa della Locandiera.

La 3.2 del Ct Cicconetti, testa di serie n.1, ha superato nei quarti di finale, nel derby, la 3.4 Alice Belli per 6-4, 6-0, in semifinale la 3.3 Sofia Marchetti (Ct Casalboni), n.4 del seeding, per 2-6, 6-2, 6-2 ed in finale per 6-3, 6-1 la 3.4 Alice Angeli (Ct Cesena). Un cammino netto che sottolinea la supremazia della giocatrice del Ct Cicconetti.