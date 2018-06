Basket femminile, la Renauto Under 16 conquista il trofeo Emilia Romagna

Sport

Come nei desideri di ogni appassionato di basket la finale del Trofeo ER decreta il suo vincitore dopo due gare appassionanti, tutte giocate sul filo dell'equilibrio. E così, dopo il +2 dell'andata, la RenAuto di coach Paolo Rossi può alzare la coppa al cielo dopo altri 40' di battaglia punto a punto.

L'Happy infatti espugna Borgo Val di Taro con una vittoria di 3 punti, che diventano 5 sommati allo scarto dell'andata: un grande pathos che rende questo successo ancora più emozionante e che testimonia la notevole forza mentale delle ragazze riminesi.

L'inizio è tutto rosanero, con l'attacco che gira a meraviglia ed un parziale di 16-26 al 10' che lascerebbe pensare ad una gara in discesa.

Invece la Valtarese dimostra la propria forza rendendo pan per focaccia nella seconda frazione ed andando ad impattare all'intervallo lungo, 36-36.

Il secondo tempo è in totale equilibrio con le difese, complice anche la stanchezza, che hanno la meglio sugli attacchi.

Nell'ultima frazione, tuttavia, la RenAuto ha quel pizzico di lucidità in più che vale non solo la vittoria, ma la conquista del Trofeo. In campo e sugli spalti squadra, dirigenza e tifosi possono festeggiare!

"E' stata un partita davvero molto intensa - commenta l'assistente allenatrice Cecilia Ferri -: abbiamo fatto un'ottimo lavoro in difesa e girato bene la palla in attacco, nonostante la grande aggressività della Valtarese. Questa vittoria è il giusto premio per la crescita delle ragazze negli ultimi tre mesi: gli innesti di La Forgia e Pignieri hanno portato energia ed entusiasmo ed hanno consentito a tutto il gruppo di crescere compatto. Poi coach Paolo Rossi ci ha messo del suo "inventandosi" allenamenti di qualità straordinaria».

Sulla stessa linea, ovviamente, il presidente Giampaolo Piomboni:«Questo risultato dimostra che il lavoro paga sempre: la Valtarese è una società blasonata, con una squadra forte e fisicamente superiore a noi. Le nostre ragazze però hanno avuto gambe, testa e cuore e questo ci ha permesso di conquistare una vittoria tutt'altro che scontata. Il Trofeo Emilia Romagna è una grande soddisfazione per la nostra società, ma è soprattutto una ricompensa per l'impegno dimostrato dal gruppo per tutta la stagione"



Valtarese-HAPPY BASKET 60-63 (16-26; 20-10; 14-14; 10-13)



RENAUTO: La Forgia 22, Pignieri 17, Poplawska Li. 6, Poplawska La. 15, Alessi, Poggi, Mecozzi1, Martinini, Comini 2, Tiraferri, Del Fabbro, Amzovska. All. Rossi.

