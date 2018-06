Semi frontale tra auto senza gravi conseguenze a Misano Adriatico

Cronaca

Misano Adriatico

| 20:56 - 11 Giugno 2018

Incidente nel tardo pomeriggio in via del Bianco a Misano Adriatico. Due auto si sono scontrate semi frontalmente ma, nonostante la gravita dell’impatto, nessuno degli occupanti ha riportato gravi ferite e sono stati soccorsi con codice verde dal 118. Sul posto anche la squadra dei volontari dei Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. La strada è stata chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati.