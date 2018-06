Calcio, mercato: il difensore riminese del Mestre Fabbri verso il Sud Tirol. Cenci piace all'Albinoleffe

Sport

Rimini

| 19:58 - 11 Giugno 2018



L’esterno destro Alessandro Fabbri (foto), cresciuto nel Rimini e per quattro stagioni al Santarcangelo, nell’ultima stagione al Mestre, attraverso il suo procuratore Emanuele Benvenuti, ha un accordo di massima col Sud Tirol (biennale). Un altro riminese, Cristian Cenci, centrocampista classe 1998, dopo l’ottima stagione al Ravenna (23 presenze) è in uscita dal Cesena: potrebbe accasarsi all’Albinoleffe.



QUI RAVENNA Il nuovo responsabile organizzativo è il ravennate Gianluca Ricci. Vanta da giocatore 52 presenze in serie A e 80 in B con le maglie di Bari, Padova e Ancona, senza dimenticare il campionato di serie D vinto indossando la gloriosa maglia giallorossa nel 2002/2003. Ravennate doc e con un importante bagaglio di esperienza ad alti livelli, Gianluca - si legge in un comunicato del club giallorosso - decide di sposare il progetto Ravenna FC con entusiasmo e con la consapevolezza di potere trasmettere a tutto l’ambiente quei valori che gli hanno permesso di raggiungere questi grandi traguardi.



SERIE D Potrebbe essere Beppe Angelini il sostituto di Nicola Campedelli, ufficializzato ieri dal Forlì Calcio, sulla panchina del Romagna Centro. In lizza anche Filippo Medri. Alla Sammaurese ci chiude il ciclo di Stefano Protti iniziato otto anni fa dalla Promozione. Ufficiale all’Axys Zola mister Enrico Zaccaroni, ex Medicina. L’ex tecnico del Vicenza Zanini andrà all’Este.



Stefano Ferri