Rimini Calcio, summit con l'Atalanta per Tentoni, Alimi e il capitano della Primavera Del Prato.

| 19:36 - 11 Giugno 2018



Il Rimini con il ds Pietro Tamai e il tecnico Luca Righetti sarà martedì a Bergamo per definire con l’Atalanta il prestito di alcuni giocatori under e non solo. Si parlerà del centrocampista Tommaso Tentoni (classe 1997, foto) lo scorso anno in forza alla Carrarese, del difensore Enrico Del Prato (difensore classe 1999, in panchina in occasione della gara giocata contro il Milan a Bergamo, nazionale Under 16 e Under 18), del centrocampista Isnik Alimi (classe 1994) lo scorso anno al Vicenza e prima a Forlì, Maceratese e Lumezzane. Del Prato, capitano della Primavera, a quanto pare dovrebbe rimanere in nerazzurro. Comunque l’Atalanta ha decine di giocatori in prestito e dunque le alternative non mancano.

Sul taccuino tra i tanti nomi c'è anche quello di Elia Ballardini, figlio del tecnico del Genoa Davide Ballardini, classe 1991, nelle ultime quattro stagioni al Ravenna, prima al Santarcangelo e alla Virtus Entella in serie C. Può giocare esterno destro e mezzala destra di centrocampo. In stand by le altre trattative.



SETTORE GIOVANILE Si stanno definendo gli staff tecnici delle varie squadre che verranno integrati da nuove figure. Due saranno le formazioni nuove: Under 13 e 14 che si aggiungono a Berretti e Under 17-16-15. Dopo una intensa attività di scouting sul territorio, saranno tesserati una cinquantina di nuovi ragazzi provenienti dai club della provincia. La peromozione in serie C ha accresciuto l'appeal del club biancorosso.

Stefano Ferri