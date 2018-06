Tennis, il Ct Casalboni ko per 3-1: farà i playout per rimanere in B. Memorial Piraccini: ecco la finale

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 18:29 - 11 Giugno 2018

Passerà dai play-out la permanenza del Circolo Tennis Casalboni nella serie B femminile. Domenica le ragazze del Club santarcangiolese sono state sconfitte in casa 3-1 dallo Junior Milano, un risultato che costringe le romagnole a passare attraverso i play-out. Va detto che il team lombardo è passato a Santarcangelo al termine di un match molto equilibrato, con due match tiratissimi, il singolare perso da Serena Gugnali contro Francesca Falleni ed il doppio finale decisi su poche palle.

Questi i parziali: Federica Prati (2.4)-Camilla Fabbri (2.4) 7-5, 6-2, Elisa Gugnali (2.4)-Giorgia Pigato (2.4) 6-3, 6-0, Francesca Falleni (2.4)-Serena Gugnali (2.5) 3-6, 6-1, 6-4. Doppio: Falleni-Prati b. Fabbri-Serena Gugnali 6-7, 6-4, 6-4. Domenica in i play-out in casa contro il Tennis Team Mongodi che schiera la 2.4 Francesca Bonometti, la 2.5 Valentina Giavazzi e le 2.7 Irene Perico, Eugenia Todaro e Laura Gambarini.

Intanto la finalissima del torneo di 4° maschile, il 13° memorial “Luciano Piraccini”, in programma domani sera alle 21, vede di fronte il n.1 del seeding, il 4.1 Pasquale De Musso (Maretennis Bellaria) ed il 4.1 locale Luca Capicciotti (n.6) che nel derby del Ct Casalboni domenica sera ha superato 7-5, 7-5 il pari classificato Massimo Padovani (n.2).