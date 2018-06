Calcio giovanile, al Santarcangelo la prima edizione del Memorial Savorani

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 18:23 - 11 Giugno 2018

AL SANTARCANGELO IL 1° MEMORIAL SAVORANI



Successo durante il fine settimana per gli Under 16, allenati da Matteo Magnani, che battendo in finale il Parma per 3-0 hanno vinto il 1° Memorial Innocenzo Savorani di Ravenna. Dopo aver superato agevolmente il girone eliminatorio, regolando per 4-2 il Virtus Faenza e per 3-0 l’Imolese, i gialloblù si sono qualificati per il quadrangolare assieme a Parma, Venezia e Ravenna.

Nella prima partita contro il Ravenna, i gialloblù regolano i giallorossi per 1-0 con un rigore calciato da Canini, steso in area dopo una percussione centrale. Nella seconda partita, parte forte il Parma ma le migliori occasioni sono per i ragazzi di Magnani, che vanno vicino al gol, prima con Canini e poi con Lonardi. La partita resta in equilibrio sino ai titoli di coda, quando il Parma passa grazie a una punizione dal limite che s’infila sotto la traversa.

Nella terza partita contro il Venezia, il Santarcangelo impone il ritmo e si porta in vantaggio ancora su rigore: Barbiani sfrutta un’indecisione della difesa lagunare e calcia in porta, l’arbitro vede la deviazione con il braccio di un difensore arancioneroverde e assegna il penalty che Canini trasforma. Nei minuti finali è poi Salvini in contropiede a fissare il risultato sul definitivo 2-0.

Finale contro il Parma. Santarcangelo che parte a tutta passando in vantaggio al 5’ con Canini che finalizza al meglio una splendida azione corale. Tre giri di lancette e Iadevaio raddoppia per i gialloblù, il Parma non riesce a contenere i ragazzi di Magnani che calano il tris nella prima frazione con Ravaglia che insacca dopo una bella percussione sulla destra. Nella ripresa il Parma spinge per riaprire la gara ma il Santarcangelo si difende con ordine e congela il risultato, aggiudicandosi con merito il 1° Memorial Innocenzo Savorani.