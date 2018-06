Pennabilli: conto alla rovescia per Artisti in Piazza, 60 compagnie con 27 punti spettacolo

Eventi

Pennabilli

| 18:10 - 11 Giugno 2018

Manca poco all'edizione 2018 di Artisti in Piazza, il festival di arti performative che ogni anno richiama migliaia di visitatori a Pennabilli.

Sessanta compagnie internazionali di teatro, musica, nouveau cirque, danza, clownerie, teatro di figura e tutte le forme di spettacolo riproducibili all'aperto saranno protagoniste della kermesse, dal 14 al 17 giugno a Pennabilli, patria elettiva di Tonino Guerra. Giunto alla 22esima edizione, il festival Artisti in Piazza prevede 27 punti spettacolo negli angoli più suggestivi del centro storico e negli chapitaux dell'area Palacirco, con un fitto programma che arriva a 400 repliche, con debutti nazionali e internazionali e migliaia di spettatori da tutta Europa. Tra le presenze del 2018 il Cirque Bidon: la carovana guidata dal fondatore Francois Rauline, detto Bidon, torna a valicare le Alpi e arriva in Emilia-Romagna per un tour di tre mesi, che parte proprio da Pennabilli, con la nuova produzione 'Entrez dans la danse!'. In cartellone anche coproduzioni, spettacoli multidisciplinari e 'site specific' elaborati grazie ad un periodo di 'residenza creativa'.