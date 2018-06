FOTO: Novafeltria, centinaia di persone hanno risposto 'presente' all'inaugurazione della nuova piscina Tanha

Attualità

| 19:17 - 11 Giugno 2018

La nuova piscina Tanha non poteva essere inaugurata in un giorno migliore: lunedì 11 giugno, per la prima volta nell'estate 2018, la colonnina di mercurio ha toccato i 30° a Novafeltria. Tantissime persone erano presenti al taglio del nastro, percorso finale di un progetto concretizzato dall'imprenditore Marco Pavani, che ha affrontato un lungo iter burocratico con il sostegno dell'Amministrazione Comunale di Talamello (la piscina è in località Borgnano, nel Comune di Talamello, benché alle porte di Novafeltria). La piscina, di 12 metri e mezzo per 25 metri, ha aperto al pubblico con una festa di inaugurazione a ingresso gratuito. Presenti anche le autorità: il Sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini, il Sindaco di Talamello Francesca Ugolini, il Vice Sindaco Gabriele Pozzi, l'Assessore allo Sport e Turismo del Comune di Talamello Gianluca Zucchi, il Capitano dei Carabinieri di Novafeltria Silvia Guerrini e il Comandante della Polstrada Pierluigi Germani. Il Sindaco di Talamello, nel suo discorso, ha elogiato il coraggio imprenditoriale della proprietà, che ha iniziato tanti anni fa con un chiosco e ora ha realizzato un sogno che ha dato e darà lavoro. Il Vicesindaco Pozzi ha voluto sottolineare che il progetto è un ottimo esempio di riqualificazione delle cave dismesse. L'Amministrazione Comunale di Talamello ha infine consegnato a un emozionato Pavani una pergamena con i complimenti e gli auguri per questa nuova avventura imprenditoriale.



Il messaggio dell'Amministrazione Comunale: Congratulazioni Marco: Non ti smentisci mai, riesci sempre a concretizzare ogni tuo progetto. Hai così raggiunto una nuova importante meta con tanto impegno, tenacia e pazienza.Ti auguriamo che anche questa nuova attività ti porti le soddisfazioni che desideri e meriti e siamo certi che il bel progetto, così come realizzato, diventerà una realtà importante per il nostro Comune e per tutto il territorio.