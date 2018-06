Mentre il prete celebra la messa in chiesa, i ladri gli ripuliscono la casa. E' successo in Valmarecchia

Cronaca

Valmarecchia

| 20:58 - 11 Giugno 2018

I tre anziani, due sorelle e un fratello sacerdote che vivono insieme in un'abitazione in Valmarecchia, erano usciti domenica mattina intorno alle 9,30 per recarsi alla Messa; al loro rientro, verso le 11, hanno trovato la casa a soqquadro, con i documenti e il contenuto dei cassetti a terra e i letti disfatti. I ladri hanno portato via tre monili d’oro e circa 1500 euro in contanti che erano stati ritirati dal sacerdote per pagare il bollo e l’assicurazione dell’auto, oltre a 300 euro trovati nel portafoglio di una delle sorelle. Secondo le prime ricostruzioni i ladri sarebbero entrati da una finestra rimasta semiaperta e per uscire hanno forzato la serratura della porta sul retro. Le dinamiche del furto, in pieno giorno, proprio nell’ora in cui la casa era vuota, fanno pensare che il colpo sia stato ben studiato e i tre fratelli fossero sotto sorveglianza da parte degli autori del furto che conoscerebbero bene le loro abitudini. A quanto pare non ci sono testimoni che possano aiutare a ricostruire i fatti. Gli inquirenti hanno subito avviato le indagini per riuscire a risalire ai responsabili.