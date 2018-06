Calcio Promozione: Papini mister del Gabicce, Amadori a Morciano. Il Ronco tratta bomber Bernacci

Sport

Ecco i primi movimenti di mercato dsel campionato di Promozione: anche qui troviamo una emorragia di giocatori diretti versoc il campionato sammarinese. Intanto nel Gabicce – Promozione Marche – è approdato mister Mirco Papini, fermo lo scorso anno e in precedenza per dieci anni alla Federcalcio sammarinese (Under 17 e Under 21) e in precedenza al Riccione, al settore giovanile del Rimini, al Santarcangelo e Verucchio in D.



CAVA Il mister Casamenti dovrebbe restare.

CERVIA Iscrizione certa. Il veterano Bondi sarà il giocatore e il ds. Il tecnico sarà scelto nel fine settimana. Il dirigente Ivan Tisci andrà al Benevento nello staff di mister Bucchi.

CONSELICE Il mister è Mirco Tarozzi.

DEL DUCA Il tecnico sarà ancora Davide Montanari.

FRATTA TERME La neopromossa di mister Prati (riconfermato) ha ingaggiato il difensore Ceccarelli, l’attaccante Andreoli, capocannoniere di Prima G col Santa Sofia.

GAMBETTOLA Ancora tutto fermo.

IGEA MARINA Il tecnico confermato è Andrea Gavagnin.

LAVEZZOLA Confermato Leonardo Rossi.

MORCIANO Simone Amadori è il mister

PIETRACUTA Confermato il mister Luca Fregnani. Arriva l’attaccante Tadzbybayev dell’Athletic Poggio, già al Pietracuta nelle quattro stagioni precedenti. Il centrocampista Balducci passa al Sant’Ermete. Va nel campionato sammarinese l’attaccante Halilaj.

REDA Confermato mister Capanni. Arrivano il portiere Agostini dalla Cava, il difensore Petrini Faenza, il centrocampista Giannelli dal San Pietro in Vincoli, l’attaccante Grimellini dal Russi. Restano Poggi, Ferraresi, Zoli e Sartoni. Via Senofieni, Bandini, Kane, Bottini, Ulivieri, Yassej, Lega, Conti e Oliva nel campionato sammarinese.

RUSSI I volti nuovi della squadra di mister Candeloro nuovi sono: il portiere classe 1992 Alex Lolli e il centrocampista classe 1986 Massimo Godoli, mentre a puntellare la difesa è arrivato dal Sanpaimola il 1994 Mattia Temporin. Godoli aveva già vestito la maglia arancione ai tempi di Massimo Paciotti in Serie D nella stagione 2005/2006. Confermati: Magari, Vasumini, Consalvo, Gualandi, Galamini, Fabio e Riccardo Babini, Calderoni.

RONCO Il tecnico è Maurizio Montalti. La società è in trattativa con bomber Marco Bernacci. Ingaggiati anche il difensore Righi ex Savignanese, il centrocampista Bonavitacola ex Libertas San Marino, i portieri Calderoni e Zammarchi, l’attaccante Yaya (2000). Via Baiardi, Antoniacci, Casieri, Fancellu, Turroni, Ronchi, Lami e Semeraro.

SAMPIERANA In attesa del mister preso il portiere Zollo (Diegaro): per lui è un ritorno.

SPARTA Il mister è Mauro Mosconi, ex Russi. Arrivi: Genuario dal San Pietro in Vincoli, Ghysa dal Massa, Messian dall’Imolese,. Confermati: Eracolani, Landi, Bonetti, Pirozzi, Scaglione, Piticchi, Ricci, Dall’Oppio, Mainetti, Sartoni.

STELLA Il tecnico è il riconfermato Riccardo Boldrini .

TORCONCA Alla guida della squadra sarà ancora Vergoni, ritornato dalla Fya il portiere Morri ‘98. Bomber Fedeli e il centrocampista Battistini emigrano nel campionato sammarinese.

TROPICAL CORIANO In panchina resta Zagnoli, ingaggiato il centrocampista Byad Anas, classe 1992, ex Torconca e Fya Riccione, e il centrocampista ex Gatteo Luti Alijahej.

VALSANTERNO Riconfermato mister Dardozzi. Tesserati il portiere Nicola Sartiani (‘91, svincolato) e i centrocampisti Matteo Sciuto (‘94, proveniente dal Conselice) e Francesco Dardi (97’, proveniente dal Fontanelice). Ufficiale l’approdo alla società valligiana dell’esperto difensore Luca Alpi, ex Argentana. Confermato capitan Lorenzo Poggi (è alla quarta stagione). Promossi in prima squadra i prodotti del vivaio Luca Mangiaferri (‘99), Karim Lehlem (‘99), Nicolas Cacciapuoti (‘00) e Isam Naim (‘01) .Liberati Giacomo Staniscia, Marco Talotta, Matteo Mazzacurati, Fabio Monti, Abdellatif Agabou e Leonardo.

VIS MISANO Il tecnico confermato è Marco Bucci.





Stefano Ferri





Nella foto: Simone Amadori mister Morciano