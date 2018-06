VIDEO: A Rimini nasce il comitato "Basta plastica in mare". E l'idea di una Notte Rosa plastica free

Cronaca

Rimini

| 16:48 - 11 Giugno 2018

Associazioni, comitati, operatori turistici e tanti cittadini comuni uniti da un medesimo slogan: “basta plastica in mare”. Questo l’obiettivo dell’omonimo comitato appena costituitosi a Rimini, sulla scia di quanto sta accadendo in tutto l’Adriatico per iniziativa della Lega Navale, da Taranto a Trieste, con il chiaro intento di sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della sempre più massiccia presenza della plastica nei nostri mari e delle buone pratiche che ognuno di noi può adottare, anche quotidianamente, per ridurne l’uso e contribuirne alla minore dispersione nell’ambiente. A Rimini, come accade in molte altre località costiere, un grosso problema è rappresentato dalle reti “calza” utilizzate in miticoltura che poi si disperdono nelle acque. Molto, però, dipende anche dall’inciviltà dell’uomo. Proprio sabato, nella nostra città, i volontari impegnati nell’operazione “Clean sea life”, hanno recuperato qualcosa come 7 quintali di rifiuti gettati in acqua come se il mare fosse una discarica. Il neonato comitato “Basta plastica in mare” si presenterà alla città venerdì prossimo, a partire dalle ore 21, in via sinistra del Porto (angolo via Leurini) con interventi e testimonianze sull’importanza di una battaglia che necessita del contributo di tutti. E per l’imminente edizione della Notte Rosa gli operatori turistici hanno lanciato l’idea di un Capodanno dell’estate “plastica free”, i palloncini e gli addobbi che verranno utilizzati per l’occasione saranno in lattice biodegrabile.