Cna Rimini spiega cosa cambia con il Regolamento europeo sulla protezione dei dati

| 16:42 - 11 Giugno 2018

Ha riscosso molto interesse, lo scorso 25 maggio, Dataland, il convegno di Cna Rimini dedicato al Gdpr, nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. Cna Next, marchio di Cna Giovani imprenditori, è stato promotore dell'incontro proprio nel giorno dell'entrata in vigore del regolamento. Cosa sono e come vengono utilizzati i big data? Come possono diventare utili a chi fa impresa nell’interesse dell’azienda e degli utenti della stessa? Sono state le domande principali alle quali il convegno ha dato risposta. Un momento di ascolto, e soprattutto di confronto, con esperti del settore e rappresentanti del mondo economico, su uno dei temi più attuali del momento organizzato con l’obiettivo di essere sempre al passo con i tempi e di fornire nuovi spunti e nuove idee agli imprenditori. Per tutti gli imprenditori interessati, Cna Rimini rimane a disposizione per chiarimenti e informazioni (QUI i contatti).