Volley C maschile, martedì è il gran giorno della bella Bellaria - Modena. Chi vince sale in serie B

| 16:29 - 11 Giugno 2018

Martedì sera al palazzetto dello sport di Bordonchio ore (21) si gioca la bella della finale playoff del campionato regionale di serie C tra Bellaria Igea Marina e Modena. La prima partita è stata vinta per 3-2 dalla squadra di Botteghi dopo due ore e mezzo di gioco, la seconda con un netto 3-0 dai giovani di Modena che hanno sfruttato i loro centimetri e la loro freschezza. Nel week end il Volley Modena è stato impegnato nelle finali nazionali in cui la formazione emiliana si è piazzata al quinto posto (battuto Treviso 3-0, in finale Segrate ha piegato la Lube 3-0).

“Siamo nelle condizioni di giocarcela – spiega il tecnico Botteghi – Siamo davanti al nostro pubblico, nel nostro palas, dove i riferimenti sono per noi abituali. Abbiamo riposato una settimana mentre i nostri avversari sono stati impegnati nelle final four e dunque potrebbero accusare il peso dell'imepgno. A Modena abbiamo subito la loro battuta, impeccabile, e loro hanno sbagliato pochissimo; mi asspetto dalla mia squadra un rendimento complessivamente migliore”.

Stefano Ferri