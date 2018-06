Rimini, inaugurato il punto vendita ‘iN’s mercato’. La new entry in via Flaminia

Attualità

Rimini

| 18:51 - 11 Giugno 2018

E' stato inaugurato venerdì 8 giugno il discount In's Mercato di Rimini, in via Flaminia. Come noto, anche i punti vendita del riminese sono tra i 61 che facevano parte della catena TuoDì e che sono stati acquistati all'asta da In's Mercato, catena di discount di proprietà del gruppo Pam, per un investimento di 48 milioni di euro, il prezzo base dell'asta. I supermercati, dopo un breve periodo di chiusura per il restyling e l'installazione delle nuove insegne, stanno riaprendo al pubblico. Il nuovo taglio del nastro è avvenuto in primis per i punti vendita di Viserba e Cattolica, venerdì 25 maggio, a seguire il 1 giugno riapertura del supermercato di via XXIII settembre a Rimini. All'appello mancava l'In's Mercato di via Flaminia, mentre i cittadini di Novafeltria dovranno attendere venerdì 15 giugno. In's ha così allestito oltre 400 punti vendita in tutta Italia - nel riminese c'è anche il punto vendita di Viale Ceccarini a Riccione - lanciando la sfida gli altri colossi del settore. Nella foto l'insegna del discount di Novafeltria.