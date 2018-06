Rimini, per il Consigliere Renzi la casa dei matrimoni è un flop: '220.000 euro per un inutile chiosco'

Attualità

Rimini

| 15:10 - 11 Giugno 2018

Per il Consigliere Comunale Gioenzo Renzi la casa dei matrimoni è un vero e proprio flop. L'esponente di Fratelli d'Italia sottolinea che "pochissime coppie l'hanno utilizzata, nonostante la propaganda e la promozione turistica", questo perché "la struttura con design da biglietteria è poco funzionale e accogliente per celebrare un matrimonio". D'altro canto il rito viene celebrato sulla pedana della duna, compatibilmente con le condizioni meteo, mentre la copertura della tensostruttura è messa a dura prova dal vento, per questo spesso sottoposta a riparazioni. Il Consigliere Renzi aveva invece proposto di celebrare i matrimoni nel giardino del Grand Hotel, "un'immagine più qualificante per Rimini", in alternativa al progetto di Piazzale Boscovich, costato circa 220.000 euro. Scelta poi fatta dalla stessa Amministrazione Comunale, che ha ampliato il numero delle location a disposizione dei promessi sposi. Con il risultato che in pochi scelgono piazzale Boscovich per il rito del "sì". Così "resta un nuovo chiosco nel piazzale del Molo che danneggia la visuale della spiaggia e del mare". Conclude Renzi nella nota: "Ho chiesto al Sindaco in Consiglio Comunale, se l’inutile e incompatibile chiosco della Casa dei Matrimoni non debba essere collocato altrove con destinazioni ambientali più rispettose e con funzioni più utili".