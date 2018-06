A giugno ancora non ci sono i rinforzi di Polizia a Rimini e in Regione, l'allarme del sindacato

Attualità

Rimini

| 14:36 - 11 Giugno 2018

Il sindacato Uil di Polizia lancia l'allarme per il ritardo sull'invio di contigenti extra per le forze dell'ordine non solo a Rimini, tra le principali mete turistiche dell'Emilia Romagna, ma in tutta la Regione. Il sindacato rimarca non solo l'importanza di garantire maggior presidio delle città per la sicurezza di turisti e residenti, ma anche la necessità di controllare le strade per garantire una circolazione sicura, tenuto conto che secondo Autostrade per l'Italia, in Riviera dal 2016 al 2017 sono aumentati del 3,5% i veicoli in uscita dall'A-14.

"Ci rendiamo conto che non è semplice reperire risorse in una condizione di organici largamente insufficienti già a garantire i servizi ordinari in ogni realtà, ma non si può improvvisare e scaricare il problema sugli Uffici periferici. Non si può neanche accettare di pretendere, prima, di programmare il congedo estivo per il personale in servizio e poi rischiare di rimandarlo o ridurlo a causa di carenze e aggregazioni varie", scrive il sindacato in una nota.

Il Coordinamento Regionale della UIL Polizia Emilia Romagna riunitosi proprio a Rimini, con i segretari territoriali delle province maggiormente interessate, chiede al Ministero dell’Interno più attenzione e rispetto, non solo per i cittadini, ma anche per gli operatori di Polizia che svolgono servizio su un territorio che ha uno dei più alti tassi di presenze di turisti e di transito di veicoli della penisola. Chiede infine di valutare l’opportunità di aggregare nelle province interessate operatori di Polizia da altre regioni d’Italia meno coinvolte a livello turistico.