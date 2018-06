Visita a sorpresa al Teatro Galli: il celebre maestro di musica Gergiev interrompe il volo per Venezia e si ferma a Rimini

Attualità

Rimini

| 13:42 - 11 Giugno 2018

“Il maestro è qua e desidererebbe visitare il teatro”. Così, con una telefonata inaspettata dell’assistente del Maestro Valery Gergiev, in maniera tanto inusuale quanto improvvisa, nasce la visita di uno dei grandi protagonisti della musica sinfonica mondiale al nascente Teatro Amintore Galli.

Già tra i protagonisti dell’edizione 2016 della Sagra Musicale Malatestiana, Valery Gergiev non ha saputo resistere alla curiosità di vedere in anteprima il cantiere di questo teatro che sotto ad un perfetto vestito ottocentesco curato fin nei minimi particolari nasconde un cuore pulsante modernissimo e d’avanguardia.

Interrotto il volo privato per Venezia e raggiunti il sindaco di Rimini Andrea Gnassi e il direttore del dipartimento Cultura del Comune di Rimini Giampiero Piscaglia, è iniziata così una visita di un’ora e mezzo in tutti i luoghi che contraddistinguono la creatura nata dalla genialità di Poletti. Dai palchi ai camerini, fino, su su, nel regno dei macchinisti, sopra la graticcia da dove, con l’ausilio di macchine modernissime, saranno calate le scene.

Stupito, quasi incantato, ha voluto essere informato su tutto, specie sul funzionamento di questa poderosa macchina scenica capace, con la sua grandiosità e la sua funzionalità, di creare emozioni.

Ed una volta sul palco non ha saputo resistere e, con un battito di mani ed uno schiocco delle dita, non ha esitato, tra il serio e il divertito, a testare, quasi fosse la “prima prova assoluta”, l’acustica del nuovo Teatro Galli.