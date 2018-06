Circa 1500 giovani atleti sulla spiaggia di Bellaria per la Kiklos Summer Cup

Sport

Bellaria Igea Marina

| 13:15 - 11 Giugno 2018

Si è concluso domenica 10 giugno l’ultimo evento Kiklos prima dell’estate, la 6° Kiklos Summer Cup, ovvero l’unica manifestazione giovanile del reparto Kiklos che abbraccia più discipline sportive. Oltre al tradizionale beach volley, è dall’anno scorso che si sono aggiunti anche tornei di basket e beach rugby: Bellaria Igea Marina e Viserba di Rimini hanno ospitato 1.500 sportivi e 60 società da tutta Italia. In questo senso, gli eventi giovanili sono la sintesi perfetta della vision di Kiklos: turismo sportivo e divertimento per atleti, società e famiglie.





Tanta la soddisfazione emersa dopo questa due giorni estiva di sport e vacanza: “Siamo molto contenti di esserci aperti ad altre discipline sportive, incontrando nuove realtà e ampliando le nostre competenze organizzative. La risposta è positiva: l’incremento di circa 20 società e oltre 250 partecipanti rispetto all’anno scorso indica che siamo sulla strada giusta per rendere il weekend di giugno un appuntamento fisso per tanti allenatori e allo stesso tempo tante famiglie”. Questo il bilancio di Rossano Armellini, socio fondatore di Kiklos.





I vincitori. Beach Volley: U19 M Dinamo Pallavolo Bellaria RN; U19 F BVolley RN; U16 M Dinamo Pallavolo Bellaria RN; U16 F BVolley RN; U13 M Bunge Ravanna RA; U13 F Acerboli RN; U12 Santarcangelo RN.

Basket: U13 F BSL San Lazzaro BO; U13 M Coop Bucine Valdambra Valdarno Sporting AR; Gazzelle Poggibonsi SI; Esordienti Basket Rimini Crabs RN.

Beach Rugby U12 Cremona Rugby CR; U14 Rimini Rugby RN.





Gli eventi Kiklos torneranno sulle spiagge di Bellaria Igea Marina dopo le vacanze estive il weekend del 7-9 settembre con il Kiklos Sand Volley 3x3 m/f – 4x4 mix – 2x2 m/f, il torneo di beach volley per adulti.