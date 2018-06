L'estate a San Marino parte con una festa dedicata agli anni '80 '90: balli scatenati in piazza della Libertà

Eventi

Repubblica San Marino

12:49 - 11 Giugno 2018

L’Associazione Fun4all, in collaborazione con i ristoranti Righi e Laminona, presenta 80s 90s Summer Party, l’evento a ingresso libero che venerdì 22 giugno a partire dalle ore 20.00 nella suggestiva cornice di Piazza della Libertà nel centro storico del paese, aprirà la stagione estiva della Repubblica di San Marino. L’evento, patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Territorio, l'Ambiente e il Turismo, è realizzato grazie al contributo di diverse aziende sammarinesi.

Una serata all’insegna della musica anni ’80 e ’90 da ascoltare, ballare e da vedere: si, da vedere, perché sul ledwall che sarà allestito in piazza, il videojay Franco Boni alias Frankie B, proietterà videoclip esclusive delle migliori hit di quegli anni accompagnato dal vocalist Marco Corona di Radio San Marino.

Si partirà quindi alle 20.00 con musica d’atmosfera per accompagnare il momento della cena e si proseguirà con pezzi carichi di energia da ballare fino alle 2.00.

La partecipazione alla serata ha un costo di € 22,00 per quanti preferiranno la cena firmata dallo Chef Sartini del Ristorante Righi che comprende paella, sangria acqua e caffè; mentre per quanti sceglieranno l’aperitivo servito comprensivo di un drink del Ristorante Laminona, la serata ha un costo di € 15,00. In entrambi i casi sarà possibile ordinare anche dai menù alla carta. Si consiglia la prenotazione al numero 0549/991196 per il Ristorante Righi, allo 0549/991586 per il Ristorante Laminona. Nel dopo cena sarà allestito un servizio bar.

Durante la serata, sarà distribuito un gadget in omaggio fino a esaurimento scorte.

Per l’occasione, la funivia prolungherà l’orario del servizio fino alle ore 1.00.