Al Riviera Golf oltre 100 golfisti in competizione tra loro, brilla la marignanese Giorgia Piccini

12:37 - 11 Giugno 2018

Oltre cento sono stati i golfisti che domenica 10 giugno si sono sfidati sul green del Riviera Golf di San Giovanni in Marignano dove si è giocata la prima tappa dell’AirDP Style Golf Cup 2018, torneo giunto ormai alla terza edizione.

La gara con formula medal per la prima categoria e stableford per la seconda e terza, prevedeva premi di gara AirDP per il lordo, e per i primi classificati Lady, Senior e Junior.

Presenti anche tante personalità dello spettacolo, tra cui anche Jimmy Ghione di Striscia la Notizia, che ha allietato la premiazione con spirito giocoso e humor, rendendo speciale la chiusura dell’avvincente gara.

Primo lordo, con 76 punti, la giovane Giorgia Piccini, golfista del Riviera, proveniente da Mercatello sul Metauro in provincia di Pesaro-Urbino e componente della squadra femminile agonistica del campo marignanese.

Primo netto con lo score di 67 Umberto Casoli (Golf Club Gubbio), seguito ad un solo punto di distanza da una golfista del Riviera, la riccionese Nicoletta Michelini, mentre chiude la prima categoria, guadagnandosi la terza posizione con 69 punti, Francesca Pastorello, cattolichina dell’Adriatic Golf Club di Cervia.

In seconda categoria si sono distinti il sammarinese Claudio Mancini con 40 punti (Asset Golf San Marino), seguito dal marignanese golfista del Riviera Elvino Stramigioli (39 punti) e dal marchigiano Umberto Casciaroli con 38 punti (Avio Golf Montegiorgio).

La terza categoria vede sul podio con 41 punti il fanese Fabio Fratini (Golf Club Montegiove), seguito ad un punto di distanza dal sammarinese Stefano Pagliarani (Asset Golf San Marino) e dal marchigiano Gionatan Mazzaferro (Sibilla Golf) che con 39 punti si aggiudica il terzo posto.

Per quanto concerne i premi speciali: Prima Ladies con lo score di 34 punti per Giulia Graziani (Tourist Golf), Primo Seniores con 38 punti per un giocatore del Riviera, Maurizio Grandicelli di San Clemente, e Primo Juniores con 36 punti il riccionese Diego Emanuele Danzi, giovane promessa del campo marignanese.

Nearest to the pin buca 3 per Christian Currenti, fanese giocatore del Riviera (metri 4,5).

Nearest to the pin buca 15 Lady per Francesca Pastorello (metri 4,0) mentre tra gli uomini si distingue ancora una volta Maurizio Grandicelli (metri 1,55).

Driving Contest Lady per Giorgia Piccini che si aggiudica anche questo premio, mentre il Driving Contest Man va ad un altro giocatore del Riviera, il gradarino Mirco Ottaviani.