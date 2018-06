Alimentazione senza glutine ai nidi Gelso e Belli di Bellaria, un pranzo per imparare a conoscerla

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:04 - 11 Giugno 2018

Analogamente a quanto fatto in collaborazione con la ditta Gemos per le scuole primarie e dell’infanzia statali e comunali, mercoledì 13 giugno l’iniziativa "Tutti a tavola, tutti insieme" verrà replicata in collaborazione con la ditta Camst sia presso il Nido d'infanzia Il Gelso che presso il Nido d'infanzia convenzionato V.Belli. L’iniziativa prevede la preparazione di un menu completamente senza glutine per tutti i bambini, che nella fattispecie sarà composto da fusilli al pomodoro, bocconcini di pollo e tacchino a spezzatino in bianco, verdure miste cotte e gallette di mais. Obiettivo, diffondere la conoscenza dell'alimentazione senza glutine, al fine di garantire una completa e corretta integrazione degli alunni celiaci nel contesto scolastico.