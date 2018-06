Ciclismo, per la Benessere e Sport è record di secondi posti al Campionato Italiano Uisp

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 11:33 - 11 Giugno 2018

Domenica 10 giugno 2018 ad Appignano del Tronto si disputava il Campionato Italiano Strada UISP: il team Sport e Benessere di Santarcangelo ha partecipato con i propri atleti, iscritti alle categorie M5, M6 e M8, conquistando tre secondi posti. "Un risultato

che per alcuni è dimostrazione di una squadra forte e presente ma che ci lascia tanto amaro in bocca anche perché le aspettative erano tante", si legge in una nota del sodalizio clementino. Ad aggiudicarsi il secondo gradino del podio sono stati Celato Bartolomeo (M8), Mario Ceccaroni (M6) e Gianluca Boschetti (M5). Nel weekend per Sport e Benessere non sono comunque mancate le vittorie, targate Claudio Valentini e Paolo Manfroni. Altri risultati conseguiti nel weekend: Giacomo Garofalo 6° di cat. alla 3 Epik, Matteo Fontana 3° di cat. e 19 ass. alla Gran Fondo del Capitano, Claudio Ardondi 2° gara in circuito a Rivà.