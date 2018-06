Coriano comune sostenibile, festa finale del concorso "Siamo nati per camminare" con tante famiglie

Attualità

Coriano

| 10:52 - 11 Giugno 2018

Sabato 9 giugno si è svolta a Coriano, presso il parco dei Cerchi la grande festa conclusiva del concorso regionale “Siamo nati per camminare”, importantissimo progetto promosso e coordinato dalla Regione Emilia-Romagna e dall’Area Educazione alla Sostenibilità di Arpae, giunto alla sua ottava edizione e la prima volta sul territorio corianese.

Svolto nella settimana del 16/22 aprile, le famiglie sono state invitate ad utilizzare mezzi più sostenibili per accompagnare i propri figli a scuola, grazie anche alla grande collaborazione e il lavoro delle scuole primarie e dell’insegnati il progetto ha riscosso fin da subito grande successo, creando in alcuni casi il primo Piedibus del territorio.

Con la partecipazione straordinaria dell’Assessore all’Ambiente dell’Emilia-Romagna Paola Gazzolo si è svolto un pomeriggio ricco di eventi, la mostra temporanea delle cartoline disegnate e scritte dagli alunni che hanno partecipato al concorso, il C.C. dei bambini dove hanno potuto esprimere le proprie emozioni ed idee al Sindaco Domenica Spinelli per una Coriano più verde ed ecosostenibile.

Sono seguite le premiazioni delle due classi più virtuose del territorio vincitrici delle due categorie; alla IIIB della primaria Favini di Coriano e la sua insegnante Daniela Piccari il premio per essersi distinta nella mobilità in maniera più sostenibile; alla classe prima della primaria Andersen di Cerasolo e le sue insegnanti Bertozzi Roberta e Santarelli Maria Simona per essersi distinta nel miglioramento rispetto alle modalità Di spostamento abitualmente utilizzate.

Inoltre un riconoscimento alla primaria Andersen, tutte le insegnanti, gli alunni e le famiglie per aver creato durante il concorso e proseguito anche dopo, il primo Piedibus del territorio corianese.

Un ringraziamento speciale è stato fatto all’Assessore all’Ambiente della regione Emilia-Romagna Paola Gazzolo per aver sempre dimostrato dedizione e sensibilità ai progetti del Comune di Coriano.

Domenica Spinelli (sindaco di Coriano):”L' ambiente per Coriano è un tema prioritario e quale modo migliore se non quello di partire dai bambini. Paola Gazzolo ci ha portato i tappi come promesso per il progetto che Coriano sta realizzando, ovvero la scoperta del riciclo di materia, e ci ha fatto un grandissimo regalo da parte della Regione, La partecipazione ad un laboratorio di sostenibilità ambientale. Quindi il consiglio comunale dei bambini ha già ottenuto un primo risultato. Personalmente ringrazio Paola Gazzolo per la sensibilità che ha dimostrato nei confronti dei bambini e per le belle parole spese per Coriano”