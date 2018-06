Qualità dell'aria, laboratorio mobile di Arpae alla scuola "Spontricciolo" di Riccione

Attualità

Riccione

| 10:39 - 11 Giugno 2018

Da lunedì 11 il Laboratorio Mobile per il controllo della Qualità dell´Aria di Arpae RN, sarà posizionato a Riccione, in via Saluzzo, presso la scuola per l’infanzia “Spontricciolo”.

Questo secondo periodo di monitoraggio avrà una durata di almeno 35 giorni di campionamento e completa il quadro conoscitivo di questa zona con il periodo di campionamento invernale precedentemente effettuato.

Il Laboratorio Mobile è attrezzato per la determinazione di: polveri(PM10), ossidi di azoto, ozono, monossido di carbonio e idrocarburi aromatici.

Queste attività di monitoraggio rientrano tra quelle che, ad oggi, Arpae ha pianificato sulla base delle richieste dei Comuni della Provincia. I monitoraggi sono effettuati per soddisfare particolari esigenze conoscitive o per approfondire il quadro di informazioni già esistente, relativamente alla qualità dell’aria sull’intero territorio Provinciale. I risultati ottenuti integrano i dati rilevati giornalmente tramite la Rete Regionale della Qualità dell’Aria. Questa rete, per la Provincia di Rimini, è costituita da 5 centraline fisse e, appunto, dal Laboratorio Mobile; 2 centraline fisse sono posizionate nel Comune di Rimini mentre le rimanenti si trovano a San Leo, Verucchio e San Clemente. Il Laboratorio Mobile, invece, viene periodicamente posizionato sul territorio dei Comuni della nostra Provincia sulla base della pianificazione concordata richiamata sopra.

I dati rilevati giornalmente dalla Rete fissa sono inseriti in appositi Bollettini pubblicati on-line sul sito web di Arpae RN entro le ore 10,00 del successivo giorno lavorativo.

I dati rilevati con il L.M., invece, vengono utilizzati per la predisposizione di specifici Report per la Provincia di Rimini e i Comuni interessati. Quindi, vengono pubblicati on-line sulla pagina del sito "Report ambientali - Aria".

Su quest’ultima pagina web sono pubblicati i Report mensili ed annuali prodotti finora relativamente ai monitoraggi effettuati dalle centraline facenti parte della Rete fissa della nostra Provincia.

Inoltre, sempre sul sito web di Arpae è pubblicato un Bollettino giornaliero complessivo dei dati rilevati da tutta la Rete Regionale. Per ogni giorno di monitoraggio, questo bollettino viene prodotto nella sua forma definitiva entro le ore 12.00 del successivo giorno lavorativo.

Nel periodo che va dal 01 di aprile fino al 30 di settembre di ogni anno oltre al bollettino richiamato sopra viene prodotto, con le stesse modalità, un bollettino specifico solo per il parametro Ozono che contiene i dati delle centraline di tutta la Regione.