Garden Master Nuoto Rimini, impresa della squadra over 80: nuovo record italiano staffetta

Sport

Rimini

| 10:09 - 11 Giugno 2018

Straordinaria impresa per i Master Garden autori dell’ennesimo record italiano con l’ormai mitica staffetta M320 composta da Giuseppe Fantini, Domenico Olivieri , Filiberto Bonduà e Pierfranco Agrestini.

Nella splendida cornice dell’impianto olimpionico di Città di Castello, supportati da un tifo ed accoglienza veramente eccezionali, sabato 9 giugno i 4 moschettieri riminesi hanno conquistato il loro settimo record Italiano con la staffetta 4 x 100 mista M320 che si va ad aggiungere agli altri sei record da loro migliorati nel corso di questa incredibile stagione che li ha sempre visti protagonisti sui migliori palcoscenici natatori italiani.

Sono appunto sette gli allori per questi over 80 che ancora si mettono in gioco allenandosi quotidianamente nella piscina della Polisportiva Garden sotto la sapiente giuda del tecnico Fabio Bernardi, bi-campione Mondiale Master nei 50 e 100 farfalla nell’edizione del 2004 (nell’occasione stabilì anche due record Europei in entrambe le distanze nell’epoca dei cosi detti “costumoni”).

Proprio Bernardi commenta orgolgioso: “Questi atleti sono davvero stupendi, trasmettono talmente tanto entusiasmo che cerco di assecondarli in ogni loro richiesta. A tal proposito lancio un appello a tutti gli over 70 che volessero essere seguiti in vasca ed unirsi a questo fantastico gruppo: è una splendida occasione per stare in compagnia ed in forma vivendo esperienze davvero gratificanti”.

Questi i record italiani detenuti dalle staffette Master Garden:

VASCA 25 : M 320 – 4 X 100 stile , M 280 - 4 X 100 mista , M 320 - 4 X 100 mista , M 320 – 4 X 200 stile

VASCA 50: M 280 - 4 X 100 stile MISTAFFETTA (uomini e donne) , M 320 – 4 X 200 stile , M 320 – 4 X 100 stile, M 320 – 4 X 100 mista uomini