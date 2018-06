Superstock 1000, uno scatenato Delbianco conquista il secondo posto sul bagnato

Sport

Nell'Europeo Superstock 1000 a Brno vittoria sul bagnato per il pilota cileno dell'Aprilia Maximilian Scheib, che in condizioni di scarsa aderenza ha dominato dall’inizio alla fine. Dietro di lui strepitosa prova del cattolichino Alessandro Delbianco del team Bmw Althea Racing, secondo in rimonta. Era ottavo ed è risalito al quarto posto per poi prendersi il podio, il primo in questa competizione. Ottavo posto per il riminese Roberto Tamburini.