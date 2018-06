Moda, sfilano talenti: anche quattro stiliste riminesi protagoniste alla Next Fashion school

Attualità

Rimini

| 05:31 - 11 Giugno 2018

C'erano anche quattro giovani riminesi tra i 37 stilisti, studenti della Next Fashion School di Carla Secoli, protagonisti di "Visions", una sfilata di moda tenutasi nella splendida cornice del Savoia Hotel Regency di Bologna. I giovani stilisti hanno iniziato a lavorare da febbraio sul progetto, diviso per tematiche. Alla novafeltriese Francesca Mazzoli è stata assegnata la tematica "Oriental Blue", un outfit che lega la moda orientale al denim. Con il "New Romantic", romanticismo in chiave pop-rock, si sono invece cimentate la cattolichina Sara Ceccolini (nella foto il suo abito), la bellariese Martina Rossi e la riminese Martina Gravé. Le 71 creazioni sono state indossate da modelle che hanno sfilato in passerella. Si è trattato della prova finale per molti allievi e allieve della scuola di moda, fondata nel 1934 da Carlo Secoli, il padre di Carla, attuale presidente.