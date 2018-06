FOTO: Talamello, circa 2000 persone per un tuffo negli anni '50. Lunghe file agli stand gastronomici

Attualità

Talamello

| 15:30 - 10 Giugno 2018

E' stata un successo l'edizione 2018 di "Welcome to the 50's", la festa di inizio estate organizzata a Talamello dagli "Sfossati" e tenutasi sabato 9 giugno. Sono infatti circa 2000 le persone che hanno visitato il caratteristico borgo riminese, trasformato per l'occasione in una cittadina americana anni '50. Una lunga fila, dalle 19 alle 23, ha interessato gli stand gastronomici dove è stato servito cibo tipico americano: hamburger, hot dog, spaghetti con polpette e Cheeskake. La festa è partita con l'aperitivo nella piazzetta di Borgo Pini, momento animato dalla musica dei Guardrails. Sono stati invece Martini and The Olives protagonisti alla "Biritulla". Balli scatenati in piazza Garibaldi con The Same Old Shoes e con il dj set, fino alle 2.30.



Foto Yari Boschetti