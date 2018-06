Renzo Ulivieri e Marco Baroni in cattedra all'evento di Rimini Fiera dedicato al calcio e agli allenatori

Sport

Rimini

| 14:52 - 10 Giugno 2018

Si è conclusa in bellezza la prima edizione di “The Coach Experience”. Renzo Ulivieri e Marco Baroni sono intervenuti al termine dell’evento che ha coinvolto tanti allenatori ed appassionati di calcio alla Fiera di Rimini per tre giorni di incontri, seminari e workshop con grandi mister e numerosi esperti di settore.

Renzo Ulivieri: “Durante questo evento abbiamo cercato di diffondere cultura, con uno sguardo globale sul mondo del pallone. È stato un appuntamento che ha cercato di coinvolgere sia chi era interessato agli aspetti tecnici e formativi, sia chi semplicemente vive con passione questo sport e voleva capire meglio i meccanismi che muovono diversi aspetti del calcio, in campo e fuori”.

Marco Baroni: “Dobbiamo insegnare ai giocatori prima la tecnica e la tattica individuali, per poi applicare gli schemi. Il nostro lavoro è quello di insistere sulle idee e sui concetti che vogliamo trasmettere ai calciatori, raccogliendo in seguito i frutti del nostro lavoro. Credo che questo evento sia stato molto formativo, è importante confrontarsi e fare della curiosità uno stile di vita in modo da migliorarsi sempre”.