Baseball, in European Cup la T&A perde lo spareggio retrocessione con Amsterdam per 8-3

Sport

Repubblica San Marino

| 14:50 - 10 Giugno 2018

La T&A perde lo spareggio retrocessione con Amsterdam (3-8). Vincente Heijstek, perdente Quevedo (foto). La gara di domenica è la conseguenza della sconfitta di sabato della T&A con i tedeschi dell’Heidenheim, un match che San Marino ha perso 5-6 nonostante la buona partenza sul monte di Ale Maestri (7 inning, 1 valida subita, 10 strike out). Avanti 4-0, poi 4-1 dopo 7 riprese, i Titani hanno subito 4 punti all’8° (4-5) e poi uno al 9° (4-6) prima del solo-homer di De Wolf che ha fissato il finale sul 5-6. Per la T&A il perdente è Perez, per Heidenheim il vincente è Spann e la salvezza va a Hively. Inutili le 9 valide sammarinesi contro le 4 tedesche.

T&A SAN MARINO – L&D AMSTERDAM 3-8

L&D: Draijer ec (1/3), Z. Croes 2b (1/4), Urbanus ss (0/3), Berkenbosch 1b (1/5), L. Croes ed (3/4), Daal dh (1/4), Gerard 3b (0/5), Clarijs r (1/3), Van Weert es (1/4).

T&A: Avagnina ec (2/4), Pulzetti ss (1/4), De Wolf ed (1/5), Colabello 1b (0/4), Bermudez dh (2/3), Lupo es (1/4), Albanese (Reginato 0/1, Martin) r (0/3), Imperiali 2b (1/3), Babini 3b (1/4).

L&D: 230 010 002 = 8 bv 9 e 0

T&A: 002 100 000 = 3 bv 9 e 1

LANCIATORI: Heijstek () rl 6.2, bvc 6, bb 3, so 6, pgl 3

Rietel () rl, bvc, bb, so, pgl

Quevedo (L) rl 5, bvc 5, bb 3, so 4, pgl 3

Jimenez (r) rl 1, bvc 1, bb 1, so 0, pgl 0

Perez (r) rl 2.1, bvc 2, bb 2, so 2, pgl 2

Cherubini (f) rl 0.2, bvc 1, bb 0, so 0, pgl 0

NOTE: doppi di Berkenbosch, L. Croes, De Wolf e Bermudez.