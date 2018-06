Mondiale Superbike: a Brno vince Lowes. Quinto il cesenate Savadori, sesto il riminese Rinaldi

Sport

10 Giugno 2018

Gara2 della Superbike sul circuitom di Brno è stata vintada Alex Lowes che ha guidato in maniera impeccabile. Alle sue spalle c’è il mattatore di Donington, Michael Van Der Mark, che consolida la terza piazza nella classifica generale. Podio completato da Chaz Davieso. Ottimo quarto e quinto posto per le Aprilia di Laverty e del cesenate Savadori, che precedono un altrettanto competitivo Michael Rinaldi (nella foto, sesto), il pilota riminese che nella prossima stagione ha buone possibilità di essere promosso ufficiale.

A terra sono finiti dopo qualche tornata Jonathan Rea dopo un leggero contatto con il suo compagno di squadra. Anche Tom Sykes cade e chiude 16esimo. Marco Melandri, mentre lottava per la leadership della gara (con Rea già fuori dai giochi), finisce lungo in una staccata e chude 15esimo.