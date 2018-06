Baseball, sfuma per i pirati il sogno della Coppa Campioni

Sport

Rimini

| 21:18 - 10 Giugno 2018

Niente da fare, la coppa campioni resta un tabù per Rimini: manca dalla bacheca del club nero arancione da 29 anni. In finale i pirati di Paolo Ceccaroli sono stati battuti da neptunus Rotterdam per 5 a 0: 3 punti segnati al secondo inning, 1 al quarto e 1 al settimo. Dieci le battute valide degli olandesi contro 4 dei romagnoli, ( 4 errori contro uno solo degli avversari). La partita è stata condizionata al primo inning dall'espulsione di Romero per mazza irregolare e da due fuori campo dei Tulipani.