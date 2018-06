A zonzo ubriaco con la bici, fermato reagisce e cerca di fuggire: in manette 32enne riccionese

Cronaca

Riccione

| 11:37 - 10 Giugno 2018

Ubriaco intralcia la circolazione a bordo della sua bicicletta, fermato dai carabinieri dà in escandescenza e cerca di allontanarsi: è finito in manette un 32enne di Riccione nella notte tra sabato e domenica. L’uomo è stato notato dai militari procedere con andatura incerta a bordo del proprio mezzo, rendendosi pericoloso sia per sé che per gli altri. E’ stato quindi fermato, ma ha reagito violentemente, ha iniziato a proferire parole oltraggiose nei confronti delle divise e ha cercato di allontanarsi. Una volta bloccato il 32enne è stato trovato in possesso di 1,6 grammi di hashish, per lui si sono aperte le porte del carcere per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, in attesa di giudizio.

Nel corso del servizio di controllo, sono stati denunciati un 20enne di potenza e un 30enne di Brindisi, responsabili del furto di un portafoglio appartenente ad un 20enne di Misano: la refurtiva è stata recuperata e restituita.

Sorpresi a rubare cosmetici in un esercizio commerciale di Morciano, sono stati inoltre denunciati un 62enne del posto e un ucraino di 32 anni. Denuncia anche per un 36enne pregiudicato e residente a Coriano, trovato in possesso di 1,3 grammi di hashish.

Durante il servizio sono state controllate 75 tra auto e motocicli e identificate 95 persone.