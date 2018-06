Talamello: incendio in un garage, a fuoco un frigorifero e indumenti

Cronaca

Talamello

| 10:10 - 10 Giugno 2018

Incendio nella notte in un garage a Talamello. L’allarme è scattato verso le 3 all’indirizzo dei Vigili del Fuoco allertati da alcuni vicini accortisi del fumo sprigionato dallo stabile. A innescare il rogo un corto circuito partito probabilmente da un frigorifero. Le fiamme hanno attecchito su alcuni indumenti che si trovavano all’interno. I pompieri hanno impiegato circa due ore per avere ragione delle fiamme e, per l’intervento, hanno dovuto indossare le maschere a causa del fitto fumo sprigionatosi dal rogo. Lo stabile è andato parzialmente distrutto.