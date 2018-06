Rimini Calcio, il baby Buscè si presenta: 'Sono un esterno, punto sulla velocità. E' una grande occasione'

Sport

Rimini

| 09:08 - 10 Giugno 2018

Luigi Buscè, come si è sviluppata la trattativa col Rimini?

“Sapevo di essere seguito dal club biancorosso durante la stagione, con L’Aquila sono arrivati ai playoff uscendo al primo turno col Matelica. Ho quasi sempre giocato (27 partite, ndr), ho segnato tre reti, una al San Marino. In cuor mio ho sempre sperato che il Rimini puntasse su di me. Tra le situazioni che avevo questa è di gran lunga quella che preferisco. Ho firmato per un anno con opzione per il secondo. Arrivo molto determinato”.

Lei è un figlio d’arte. Suo padre Antonio ha giocato in serie A con l’Empoli, club in cui lei è cresciuto, e con il Bologna ed è stato per 20 stagioni tra i professionisti. Che consigli le dà?

“Mi ha detto che in Romagna mi troverò bene, ci è stato cinque anni tra Ravenna e Baracca Lugo che allora militava nella stessa categoria del Rimini. Ora fa il tecnico, è allenatore degli Allievi Nazionali dell’Empoli, la società in cui sono cresciuto. Mio padre è contento, mi segue tanto, si aspetta il meglio da me. Mi stimola, mi consiglia, da lui ho imparato che in questo mestiere devi stare sempre lì con la testa e fare sacrifici. Sono diplomato all’Alberghiero, ma il mio futuro voglio costruirmelo nel calcio: spero di arrivare il più in alto possibile”.

Suo padre era un forte esterno d’attacco, lei gioca più indietro…

“E’ così, io come lui ho nella corsa, nella velocità, la mia caratteristica migliore. Sono un giocatore di spinta, cerco l’uno contro uno, la progressione per arrivare sul fondo del campo e mettere la palla in mezzo. Come si dice in gergo, sono un esterno di gamba. Mi piacciono gli inserimenti, se capita la palla buona cerco anche la conclusione"

In che cosa deve migliorare?

“In tutto, ho solo vent’anni. Devo mantenere il livello di attenzione alto per tutti i 90 minuti, eliminare le pause. E’ una grande occasione, devo sfruttarla al massimo. So che il campionato è difficile, ci sono tanti giocatori forti e di esperienza, è una scoperta anche per me e sono curioso di vedermi all’opera”.

Stefano Ferri