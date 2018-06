Volley, la nazionale femminile di San Marino si aggiudica la quarta edizione del Memorial Benvenuti

Sport

Repubblica San Marino

| 09:01 - 10 Giugno 2018

E’ la nazionale femminile di San Marino ad aggiudicarsi la quarta edizione del Memorial Paolo Benvenuti, giocatosi venerdì 8 e sabato 9 giugno nella palestra Casadei di Serravalle, torneo che ha visto affrontarsi le nazionali di San Marino e del Lussemburgo e due squadre di B2: My Mec Cervia e Clai Imola. Nella finale contro Cervia, San Marino fa girare praticamente tutte le giocatrici, gioca una partita nel complesso solida in tutti i fondamentali e si impone per 3 a 1 (25/22 25/10 19/25 25/20).

Per Luigi Morolli, Ct delle titane: “Il fatto di esserci allenati per due settimane e mezzo ogni giorno ha fatto sì che gli automatismi provati in allenamento funzionassero anche in partita, anche se non era per niente scontato che ci riuscissimo. Abbiamo sperimentato tanto nel corso del torneo, dando spazio a tutte le giocatrici e sono molto soddisfatto del lavoro. Tutte le ragazze hanno fatto il loro dovere con la bella sorpresa rappresentata dal giovanissimo libero Alice Petre-Paoloni”.

Nella finale, San Marino schiera in partenza l’esperta Giardi opposta alla palleggiatrice Benvenuti; le centrali sono Rosa e Tomassucci; di mano giocano Bacciocchi e Parenti; il libero è la 14enne Alice Petre-Paoloni. La nazionale del Titano parte subito bene grazie a tre ace e a un’ottima propensione difensiva (9/3). Cervia, però, è in partita e piazza un parziale di 2/8 che porta le squadre in parità. In questa fase è soprattutto il muro delle cervesi a mettere in difficoltà le sammarinesi (12/17). Il parziale procede a strappi con San Marino che piazza a sua volta un break di 5/0 e si rimette ampiamente in corsa. Si resta in equilibrio fino al 21/21 quando due errori consecutivi in attacco delle ospiti consentono il break decisivo (23/21). Il set si chiude con un muro di Tomassucci e un attacco di Giardi (25/22). Il secondo parziale si apre come si era aperto il primo, con San Marino in pieno controllo grazie alla battuta (subito due ace) e a un paio di muri di Rosa (7/2). Stavolta Cervia non reagisce. Anzi, piuttosto va in confusione, commette tanti errori e lascia campo aperto alle titane che si impongono per 25/10 senza davvero trovare resistenza. Nel terzo set parte meglio Cervia (4/7) costringendo Morolli a chiamare subito un time-out. In questo frangente per la nazionale biancazzurra è difficile attaccare perché le avversarie hanno sistemato tutti i fondamentali e girano a pieno ritmo (6/14). Sul 13/21 le padrone di casa abbozzano un recupero ma è troppo tardi e il set si chiude sul 19/25. Nel quarto parziale San Marino parte subito con il piede sull’acceleratore (7/2) e non permette più alle avversarie di rientrare. Il set e la partita si chiudono senza sussulti sul 25/20.