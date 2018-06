Riccione: schianto auto moto, 30enne grave al ‘Bufalini’

Cronaca

Riccione

| 08:57 - 10 Giugno 2018

Incidente nella serata di sabato a Riccione: erano circa le 20 e 30 quando, per cause in corso di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate. E’ accaduto in viale Campania. Violentissimo lo schianto, ad avere la peggio un 30enne soccorso dagli operatori del 118, intervenuti sul posto con un’autoambulanza e un’auto medicalizzata. Viste le condizioni del paziente, si è reso necessario il ricovero d’urgenza all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Dei rilievi del caso si sono occupati i carabinieri della compagnia di Riccione.