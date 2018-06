Elezioni Comunali: in regione si vota per 18 sindaci, nel riminese urne aperte a Gemmano

Attualità

Rimini

| 08:49 - 10 Giugno 2018

Si sono aperte le urne anche in Emilia-Romagna, dove si vota per il rinnovo di 18 sindaci e consigli comunali. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23, gli scrutini cominceranno subito dopo.

In questa tornata, non si vota in nessun Comune capoluogo: nel riminese si seggi aperti a Gemmano dove i tre candidati sono Riziero Santi, l'esponente del Pd provinciale che, dopo 5 anni di mandato, proverà questa volta a replicare alla guida di una lista civica, Manuel Tienforti, sostenuto da Forza Italia, e Daniela Baldassarri, a capo della lista 'Tutti per Gemmano'.