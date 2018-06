Ravenna Calcio, nello staff di Foschi l'ex Inter e Bari Montanari. De Maiti il preparatore. Screpis va via

Sport

Ravenna

| 23:11 - 09 Giugno 2018

Dopo due stagioni ricche di soddisfazioni, culminate con la vittoria del campionato 2016/17, si interrompe il rapporto di collaborazione tra il Ravenna e il direttore tecnico Giorgio Screpis. Ieri, intanto, è stato presentato il nuovo tecnico Luciano Foschi. "Confido che questa di Ravenna nel mio percorso di allenatore possa collocarsi come una delle esperienze più importanti. Arrivo in una piazza e in una città di prestigio, con grande entusiasmo, che è lo stesso di quando ho iniziato ad allenare, e grande voglia di lavorare e sin dal primo incontro che ho avuto col presidente e col ds ho capito che ci sono tutti i presupposti per fare bene. Chi fa questo mestiere, come me, deve augurarsi di poter lavorare in piazze come Ravenna, quindi quando mi hanno chiamato non ho esitato e sono venuto di corsa” ha detto il tecnico.

Insieme a lui il nuovo vice-allenatore, Marcello Montanari, i vertici della società, il presidente Alessandro Brunelli e il direttore generale Claudia Zignani, e il ds Matteo Sabbadini. Assente, invece, Giovanni Battista De Maiti, esperienze professionali in passato nel Bologna e nel Napoli, che fungerà da preparatore atletico nel nuovo staff disegnato dal club.

“Cercheremo di fare il possibile per aiutare la società nella sua crescita – ha aggiunto il nuovo mister - e per garantire risultati alla squadra. Non ho un modulo tattico preciso, saranno le vicende del campo a dire se sarà meglio adottare un modulo piuttosto che un altro. Qui c’è un’idea tattica emersa dalla scorsa stagione; il presupposto è di mantenere il 3-5-2 ma vedremo strada facendo quale sarà il modulo ideale in base ai giocatori che arriveranno. Cercheremo di prendere giocatori funzionali alle nostre idee e ai nostri obiettivi”.