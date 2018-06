Auto sbanda in rotonda, poi si ribalta: 39enne di Bellaria in ospedale

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 20:12 - 09 Giugno 2018

Incidente sabato pomeriggio a Bellaria Igea Marina. Una Ford Fiesta ha sbandato mentre percorreva la rotonda di via Roma sulla via Ravenna, finendo per ribaltarsi. Stando a quanto ricostruito dalla Polizia Municipale, l'auto, avrebbe invaso la corsia opposta, percorrendo alcuni metri sul marciapiede fino a urtare un palo della segnaletica stradale e la recinzione di un'abitazione. Il conducente del veicolo, un 39enne del luogo, è stato soccorso dai Vigili del Fuoco di Rimini che lo hanno estratto dall'abitacolo, dove era rimasto incastrato tra le lamiere. L'infortunato è stato trasportato all'ospedale del Bufalini di Cesena per essere sottopsoto ad accertamenti tossicologici.