Teatro strapieno, Mauro Corona scatenato a Novafeltria: "Oggi viviamo in un mondo duro e feroce"

Attualità

Novafeltria

| 18:09 - 09 Giugno 2018

Un Mauro Corona letteralmente scatenato ha intrattenuto e incantato, con aneddoti, citazioni letterarie e poetiche, il pubblico del Teatro Sociale di Novafeltria, nell'appuntamento organizzato dall’Assessorato alla Cultura insieme alla Biblioteca Comunale. Venerdì 8 giugno il noto alpinista, scultore e scrittore ha parlato per circa due ore, dalle 21 alle 23, rispondendo anche alle curiosità della platea, che hanno gremito in ogni spazio il teatro. Corona ha spaziato da personali ricordi a temi di attualità, legati in particolar modo alla natura. Ha speso parole per i giovani d'oggi, rammaricandosi perché la maggior parte di loro ha perso l'arte della manualità ("non sanno accendere un fuoco, ma neanche una stufa a legna") e ha invitato le scuole a far crescere una sensibilità ambientale negli studenti, portandoli a fare passeggiate nei boschi. Corona ha invitato i presenti "a trovare il tempo per fare ciò che ci piace", rimarcando inoltre il proprio rammarico per la ferocia del mondo odierno, dove ci si arrabbia anche se al semaforo un automobilista parte con qualche secondo di ritardo. Al termine dell'incontro, si è intrattenuto per foto e autografi, dimostrando una grande disponibilità. Dopo l'appuntamento in teatro, accompagnato dal Sindaco Stefano Zanchini, Corona si è concesso un momento di relax al Caffè Grand'Italia: al suo ingresso è stato accolto dai presenti con un lungo applauso.