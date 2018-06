VIDEO: lotta alle leucemie, l'Itaca day dell'Ail ha fatto tappa a Rimini

Cronaca

| 17:54 - 09 Giugno 2018

Sebbene il forte vento non abbia consentito la tradizionale uscita dal porto delle barche, questa mattina l'Itaca day ha fatto tappa a Rimini con tutto il suo carico di speranza. “Sognando Itaca” è infatti il progetto dell’Ail, nato nel 2007 a Brescia dall’idea di un giovane paziente amante della vela, che dal 2009 è diventato una delle iniziative centrali della Giornata Nazionale contro le Leucemie, i Linfomi e Mieloma che si celebra il 21 giugno.

Obiettivo dell’iniziativa quello di diffondere la vela-terapia quale metodo rivolto alla riabilitazione psicologica e al miglioramento della qualità della vita dei pazienti ematologici.

L’equipaggio della barca a vela dell’Ail, partita il 4 giugno da Trieste per arrivare il 21 a Taranto, è composto da pazienti, medici, infermieri, psicologi e skipper professionisti, che avranno la possibilità di vivere insieme un’esperienza unica, lontani dai luoghi di cura, in un contesto in cui anche i ruoli vengono invertiti.

Esattamente come Ulisse, i pazienti si troveranno ad affrontare un mare aperto, sconosciuto e pieno di insidie. Durante il viaggio scopriranno nuovi territori e risorse che non pensavano di avere.

Le mission dell’Unità operativa di Ematologia di Rimini, costituita nel 2010, sono la diagnosi e il trattamento delle malattie del sangue, oncologiche e non.

Ogni anno a Rimini vengono effettuate dalle 3500 alle 4000 visite ematologiche (solo dall’inizio del 2018 ne sono state effettuate 1435 di controllo e 533 prime visite) e completate 700 nuove diagnosi di malattie del sangue.

L’80% dei pazienti proviene dalla provincia di Rimini, il restante 20% dalle province limitrofe e dalla Repubblica di San Marino.

Fondamentale, oltre all’attività ambulatoriale e ospedaliera, l’assistenza domiciliare. Necessitando tali patologie di lunghi periodi di cura, tale assistenza consente al paziente di essere curato nella propria casa e circondato dall’affetto dei propri cari.