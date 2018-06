Baseball, i Pirati di Rimini sono in finale: battuta l'UnipolSai per 2-1. Ruiz straordinario sul monte

Sport

17:39 - 09 Giugno 2018

I Pirati di Rimini sono in finale di European Cup. Hanno battuto in semifinale la Fortitudo per 2-1 al termine di una partita giocata fino all'ultimo lancio: affronteranno nella partita decisiva la vincente del match di stasera Rotterdam-Rouen.

Super la prova sul monte di lancio di Ruiz (113 lanci, 6 valide concessee, 6 k, 1 base ball, 0 pgl) il quale mercoledì prima di scendere in campo ha appreso la notizia della morte del padre. Ruiz in quella partita ha vinto (78 lanci). In quattro giorni ha fatto 191 lanci.

Rimini ha segnato al secondo inning con tre valide di fila (Angulo, Celli, Ustariz); pareggio di Bologna al quinto sfruttando un errore, il 2-1 al sesto ancora con tre valide di fila (un doppio di Celli, un legno di Ustariz e Batista). La finale di gioca domenica alle ore 18. La Coppa Campioni manca ai neroarancioni dal lontano 1989.