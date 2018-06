Rimini Calcio, ingaggiato l'esterno destro Buscè ('98). E' un figlio d'arte: suo padre ha militato in A

Sport

Rimini

| 16:53 - 09 Giugno 2018

Il Rimini ha ufficializzato l’ingaggio di Luigi Buscè dell’Aquila (nella foto dalla pagina Fb de L’Aquila), un figlio d’arte. Suo padre Antonio ha giocato in serie A nell’Empoli dove arrivò a 27 anni – i tifosi biancorossi di antica milizia se lo ricorderanno guizzante ala nel Baracca Lugo – mentre Luigi era un bambino e faceva il raccattapalle al Castellani. Buscè senior era un esterno d’attacco, un brevilineo che aveva nella velocità e nella tecnica il suo pezzo forte; Buscè junior, classe 1998, gioca sempre sulla fascia destra, ma sulla linea di difesa e centrocampo: può fare il quarto di centrocampo o il quinto nel 3-5-2. Buscè è cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli, poi ha fatto la Berretti al Tuttocuoio ed esperienze in D con Castelvetro e Poggibonsi. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia de L’Aquila in serie D (27 partite e tre reti).

La prossima settimana potrebbe essere annunciato qualche altro colpo da parte del Rimini Calcio. Il primo della lista è l’attaccante riminese Cecconi: ci sarà l’incontro col suo agente Emanuele Chiaretti e tutto fa pensare che l’accordo si troverà. Un altro nome in lista è Giovanni Rossi, il terzino mancino del Ravenna. Il terzo è il difensore centrale Ferrani, un altro riminese. L’esterno La Camera – quest’anno alla Reggina - vorrebbe ritornare in Romagna, ma l’ipotesi è tanto suggestiva quanto difficile. Probabile che Romagnoli rimanga. Quanto a Vesi, Cola, Valeriani e Righini il futuro sarà altrove. Per Ambrosini la conferma è difficile.

Scotti, Brighi, Petti, Montanari, Buonaventura, Cicarevic, Simoncelli.: Nava (nuovo), Buscè (nuovo), Guibre, Arlotti, Viti, Tompte, Variola, Romagnoli?: Cecconi, G.Rossi, Di Nicola, Alimi, Tentoni, Venturini.