Calcio, al Morgagni di Forlì i preliminari di Champions ed Europa League delle squadre sammarinesi

Sport

Repubblica San Marino

| 16:15 - 09 Giugno 2018

Nella sua lettera d'addio alla presidenza con una lettera pubblicata sul sito del club, il presidente del Forlì Stefano Fabbri ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Federcalcio sammarinese per ospitare allo stadio Morgagni le partite preliminari di Champions League ed Europa League nelle quali saranno impegnate le società sammarinesi (nella foto dalla pagina fb La Fiorita).

Inoltre anche quest'anno verrà disputato il “Trofeo Sirotti” con la partita tra Forlì e Cesena e sono in corso di definizione gli accordi col Cesena Calcio per ospitare le partite di Coppa Italia Tim Cup in programma l’11 o 12 agosto per il secondo turno ed in caso di qualificazione anche il terzo turno il 18 o 19 agosto. "Tutti questi eventi sono possibili grazie alle opere eseguite per l’ammodernamento dell’impianto Morgagni e l’adeguamento alle normative UEFA che lo rendono, dopo Cesena, l’unico impianto romagnolo adeguato a tali manifestazioni e saranno sicuramente importanti per la Città di Forlì e per la Romagna intera" scrive Fabbri.

Per quanto riguarda la prima squadra, si è in attesa dell'annuncio del nuovo tecnico: sarà probabilmente Nicola Campedelli. Il primo acquisto sarà il difensore Alessandro Brunetti (classe 1992).