Raggirato da finti giudici: meccanico di Coriano versa 500.000 euro convinto di vincere causa civile

Cronaca

Coriano

| 15:49 - 09 Giugno 2018

Fingendosi magistrati e ufficiali delle forze dell'ordine hanno convinto un meccanico di Coriano, a 'scucire' quasi 500.000 euro facendogli credere che in quel modo gli avrebbero fatto vincere una causa che aveva in corso. Quando la vittima del raggiro ha realizzato che era stato truffato ha denunciato i finti 'pezzi grossi' ora alla sbarra con l'accusa di estorsione tranne il finto giudice, accusato solo di truffa perché non intimorì il meccanico per farsi consegnare i soldi. Come riportano Resto del Carlino e Corriere Romagna, il corianese aveva in ballo una causa civile per questioni di eredità e si era confidato al bar con un conoscente dal quale poi era partita tutta la messa in scena. Proprio quest'ultimo aveva coinvolto gli altri attori. Gli imputati sono in tutto cinque. Nel frattempo uno è stato assolto, uno ha patteggiato e due sono deceduti. La sentenza è prevista per il 18 luglio.