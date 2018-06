Volley femminile, il Riviera Volley dopo la promozione in C si iscrive alla B2: acquistato un titolo

Sport

Rimini

| 19:35 - 09 Giugno 2018

Dopo il flop di tre anni fa quando si ritirò a dicembre dal campionato di B1 femminile interrompendo bruscamente e in maniera inattesa il progetto ambizioso continuando solo l’attività giovanile, il Riviera Volley si ripresenta i nastri di partenza di un campionato nazionale.

Acquistando i diritti del Valleceppi, squadra dell’hinterland perugino, il club riminese disputerà il campionato di serie B2 femminile. Il titolo di serie C? E’ in vendita. La squadra sarà allenata da Luca Nanni ed Edoardo Nanni, rispettivamente i tecnici della serie B2 femminile e dell'Under 16 Regionale e Prima Divisione. Luca Nanni proveniente dal B&P di San Marino, ed Edoardo Nanni proveniente dal Volley Club Cesena: alleneranno insieme entrambe le squadre dopo che Marco Brunetti ha deciso per motivi personali di rinunciare all’incarico.

Il nucleo forte del roster sarà formato dalle giocatrici dell’Under 16 femminile d’Eccellenza, un torneo regionale, dopo che nella stagione appena conclusa la Under 16 e la Under 14 territoriale hanno vinto i vinto i rispettivi titoli. Lo sponsor darà l’Emanuel, un altro è in arrivo. Il teatro di gioco sarà sempre la palestra Rodari.

Presidente Gabriele Pace, cos’è cambiato rispetto a tre anni fa?

“Siamo di fronte a due cose completamente diverse. Innanzitutto allora il Riviera Volley militava in serie B1, c’era un progetto che aveva costi robusti, una foresteria con 12 ospiti, un movimento che coinvolgeva centinaia di ragazze. Cosa non ha funzionato? Purtroppo chi aveva preso certi impegni a parole non li ha mantenuti e abbiamo dovuto ritirare la prima squadra limitandoci all’attività giovanile. Viserba è uscita dal progetto, siamo ripartiti da zero leccandoci le dolorose ferite. Abbiamo vinto per due volte il campionato di serie D (nella foto la squadra promossa in C) e quest’anno abbiamo deciso di iscriverci anziché alla serie C alla B2 perché alla fine i costi sono gli stessi - è la riflessione del numero uno del club riminese - Non ci sono rischi. Se abbiamo sbagliato una volta non è detto che non dobbiamo più fare nulla. Tra l’altro la nostra ottima stagione sportiva si è completata a livello maschile. Siamo in partnership con la Dinamo Bellaria: un numero di sette giovani fa parte delle formazioni Under 16 e Under 18 approdate alle final four”.

Stefano Ferri