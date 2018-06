Camera commercio Romagna, positivo il saldo commerciale. Quasi 6 miliardi di esportazioni

Attualità

Rimini

09 Giugno 2018

Secondo i dati diffusi dalla camera di commercio di Romagna nell'anno 2017 nel sistema aggregato Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) le esportazioni ammontano a 5.907,9 milioni di euro mentre le importazioni raggiungono quota 2.718,4 milioni di euro; il saldo commerciale (differenza tra esportazioni e importazioni) risulta pertanto ampiamente positivo: +3.189,5 milioni di euro. Nel confronto con il 2016 si riscontra un incremento delle importazioni dell'1,9% e delle esportazioni dell'8,0%; quest'ultimo rappresenta un ottimo risultato, specie se confrontato con la variazione regionale (+6,7%) e quella nazionale (+7,4%). La buona performance dell'export è dovuta soprattutto all'aumento del valore esportato dei principali prodotti; nel dettaglio, si registra un +10,5% per i macchinari, sia elettrici che meccanici (28,6% del totale export, principale prodotto), +8,3% per i prodotti dell'abbigliamento (12,1%), +9,7% per i prodotti in metallo (9,8%), +5,3% per i prodotti in pelle e calzature (7,5%) e +22,6% per alimentari e bevande (7,3%). Risultano inoltre in crescita le esportazioni verso le principali aree geografiche: +8,7% per i paesi dell'Unione Europea, che rappresentano nettamente il più importante mercato di sbocco (56,8% del totale export), grazie in particolare alla Francia (+12,1%, 10,5%) e alla Germania (+5,1%, 10,1%,), +19,7% per i Paesi dell'Asia orientale (9,9%), +14,5% per i paesi europei non UE (9,9%), +2,0% per l'America settentrionale (9,2%), grazie soprattutto agli Stati Uniti (+2,0%, 8,5%,), e +3,1% per il Medio oriente (5,0%).